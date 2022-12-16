Эмилиано Мартинес считает Месси лучшим игроком всех времен: «И меня не обязывали так отвечать. Все знают, что Лео лучше Роналду»

считает лучшим игроком всех времен.

– Кого вы считаете величайшим игроком всех времен – Месси или Роналду?

– Нужно ли мне отвечать на этот вопрос? Месси. И меня не обязывали так отвечать. Просто для меня это Месси. Все знают, что он лучше Роналду как футболист. Лео родился волшебником, – сказал вратарь сборной и «Астон Виллы».

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