Эмилиано Мартинес считает Месси лучшим игроком всех времен: «И меня не обязывали так отвечать. Все знают, что Лео лучше Роналду»

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Эмилиано Мартинес считает Лионеля Месси лучшим игроком всех времен.

– Кого вы считаете величайшим игроком всех времен – Месси или Роналду?

– Нужно ли мне отвечать на этот вопрос? Месси. И меня не обязывали так отвечать. Просто для меня это Месси. Все знают, что он лучше Роналду как футболист. Лео родился волшебником, – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы».

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