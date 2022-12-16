Комментатор «Матч ТВ» Трушечкин: «Что такое «сползание в СССР»? Я был и в Париже, и на Алтае, пил и кока-колу, и тархун – без первых вещей можно прожить»
Комментатор «Матч ТВ» ответил на вопросы про СССР.
– Вы хвалили СССР за «разумную достаточность». Но разве эта достаточность не была следствием отсутствия выбора? И наличие этого выбора: ехать в Париж или на Алтай, пить тархун или кока-колу – это разве не важно?
– Мне – нет.
– Объясните, почему.
– Потому что я был и в Париже, и на Алтае, пил и кока-колу, и тархун – и без первых вещей в сравнениях вполне можно прожить.
– Но у вас была возможность сравнить и сделать выбор. У большинства людей в СССР ее не было.
– Честно считаю: люди, которые никогда не были в Париже, ничего не потеряли в жизни. На ЧМ-1998 я там прожил сорок дней – и последние десять я прямо плевался.
Так что пусть останется красивой сказкой с картинки, которая рисует в фантазии аромат жареного каштана и звуки красивого шансона, плывущие с Монмартра. Необязательно эту действительность через себя пропускать – вы ничего не потеряете без этого.
– Следующий шаг в этой логике: нам не нужен выбор в том, как смотреть на какие политические моменты. Затем – нам не нужен выбор в том, как писать об этом. Начав с невинных вещей вроде кока-колы, мы приходим к важным принципам устройства общества.
– Для меня нет большой ценности в этом выборе.
Убежден: у всех людей есть все необходимое для их счастливой жизни – нужно просто посмотреть вокруг себя и понять, что по-настоящему ценно, а что – нет. Очень много ценностей нам навязаны, хотя они не имеют большого значения.
– Нет ощущения, что мы сейчас во многих моментах уверенно сползаем обратно в Союз?
– А что такое «сползание в Союз»? Во все времена у людей жизнь вызывает всю гамму эмоций – от хороших до плохих.
В глобальном смысле в жизни человека не меняется ничего. Есть вечные ценности, а есть что-то приходящее. Вот вечные ценности – они всегда при нас, каким бы ни был строй.
– Возможность выполнять свою работу – важная ценность?
– Да, конечно, – сказал Роман Трушечкин.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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