Комментатор «Матч ТВ» Трушечкин: «Что такое «сползание в СССР»? Я был и в Париже, и на Алтае, пил и кока-колу, и тархун – без первых вещей можно прожить»

Комментатор « » ответил на вопросы про СССР.

– Вы хвалили СССР за «разумную достаточность». Но разве эта достаточность не была следствием отсутствия выбора? И наличие этого выбора: ехать в Париж или на Алтай, пить тархун или кока-колу – это разве не важно?

– Мне – нет.

– Объясните, почему.

– Потому что я был и в Париже, и на Алтае, пил и кока-колу, и тархун – и без первых вещей в сравнениях вполне можно прожить.

– Но у вас была возможность сравнить и сделать выбор. У большинства людей в СССР ее не было.

– Честно считаю: люди, которые никогда не были в Париже, ничего не потеряли в жизни. На ЧМ-1998 я там прожил сорок дней – и последние десять я прямо плевался.

Так что пусть останется красивой сказкой с картинки, которая рисует в фантазии аромат жареного каштана и звуки красивого шансона, плывущие с Монмартра. Необязательно эту действительность через себя пропускать – вы ничего не потеряете без этого.

– Следующий шаг в этой логике: нам не нужен выбор в том, как смотреть на какие политические моменты. Затем – нам не нужен выбор в том, как писать об этом. Начав с невинных вещей вроде кока-колы, мы приходим к важным принципам устройства общества.

– Для меня нет большой ценности в этом выборе.

Убежден: у всех людей есть все необходимое для их счастливой жизни – нужно просто посмотреть вокруг себя и понять, что по-настоящему ценно, а что – нет. Очень много ценностей нам навязаны, хотя они не имеют большого значения.

– Нет ощущения, что мы сейчас во многих моментах уверенно сползаем обратно в Союз?

– А что такое «сползание в Союз»? Во все времена у людей жизнь вызывает всю гамму эмоций – от хороших до плохих.

В глобальном смысле в жизни человека не меняется ничего. Есть вечные ценности, а есть что-то приходящее. Вот вечные ценности – они всегда при нас, каким бы ни был строй.

– Возможность выполнять свою работу – важная ценность?

– Да, конечно, – сказал .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ