Коваленко победил Емельяненко раздельным решением судей

В Москве завершился очередной турнир Бойцовского клуба РЕН-ТВ, в главном событии которого состоялся поединок по правилам ММА с ограничениями в работе на земле между и .

Формат поединка: три раунда по три минуты. Бой прошел всю дистанцию, победу раздельным решением судей одержал Коваленко.

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