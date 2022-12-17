Коваленко победил Емельяненко раздельным решением судей
В Москве завершился очередной турнир Бойцовского клуба РЕН-ТВ, в главном событии которого состоялся поединок по правилам ММА с ограничениями в работе на земле между Александром Емельяненко и Святославом Коваленко.
Формат поединка: три раунда по три минуты. Бой прошел всю дистанцию, победу раздельным решением судей одержал Коваленко.
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