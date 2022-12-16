Бускетс завершил карьеру в сборной Испании. Он выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012

объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

«Привет всем! Хотел бы объявить, что спустя почти 15 лет и 143 матча пришло время попрощаться со сборной.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто сопровождал меня на этом долгом пути. Начиная с Висенте дель Боске, который дал мне дебютировать, и заканчивая , благодаря которому я получал удовольствие до последней секунды. Также хотел бы поблагодарить за доверие , и , а также всех тренеров, которые работали в их штабах.

И, конечно, хотел бы поблагодарить всех партнеров по команде, рядом с которыми я боролся за то, чтобы вывести нашу сборную на заслуженное место. Иногда успехов было больше, иногда – меньше, но мы всегда отдавались полностью и играли с гордостью.

Не хочу забывать ни об одном человеке, который был на заднем плане, но все равно играл очень важную роль. Это физиотерапевты, врачи, мастера по ремонту оборудования, делегаты, диетологи, персонал, журналисты, охрана, люди, сопровождавшие нас, и так далее. Также я хочу поблагодарить всех людей и сотрудников, с которыми я встретился на этом пути. Именно вы сделали его таким особенным.

Спасибо всем болельщикам за ежедневную поддержку, особенно – в моменты, когда все шло не так, как мы ожидали. В такие моменты мы нуждались в вас сильнее всего, единство было важнее всего. Спасибо всем вам!

И, конечно, самое важное – это моя семья. Спасибо, что постоянно поддерживали меня и принимали все мои решения, делили этот путь со мной, когда меня много дней не было рядом. Вы всегда заставляли меня чувствовать себя так, что я показывал свой лучший футбол.

Для меня было честью представлять свою страну и выводить ее на самый высокий уровень, быть чемпионом мира и Европы, быть капитаном и сыграть так много матчей, с большим или меньшим успехом, но всегда выкладываясь на полную и вкладывая все свои силы, чтобы все получилось как можно лучше и чтобы все почувствовали, насколько они важны: помогая всем и стремясь к одной цели, с уникальным, незабываемым и историческим опытом», – написал полузащитник «Барселоны».

Бускетс дебютировал в сборной Испании в 2009 году. В 2010-м он стал чемпионом мира, в 2012-м выиграл чемпионат Европы.

Серджи был в составе сборной Испании на . Команда вылетела с турнира на стадии 1/8 финала, проиграв сборной Марокко по пенальти.

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