  • Месси с зарплатой 20,4 млн долларов в год – самый высокооплачиваемый игрок МЛС, Сон – 2-й, Бускетс – 3-й. «Интер Майами» тратит на зарплаты игроков больше всех в лиге
Лионель Месси остается самым высокооплачиваемым игроком в МЛС.

Ассоциация игроков МЛС опубликовала рейтинг зарплат футболистов лиги по состоянию на 1 октября 2025 года.

Больше всех в лиге по-прежнему получает Лионель Месси – 20,4 млн долларов в год. Второе место занимает Сон Хын Мин, минувшим летом перешедший в «Лос-Анджелес» (11,2 млн долларов в год), третье – Серджи Бускетс, получающий в «Интер Майами» 8,8 млн долларов в год. В топ-5 также вошли Мигель АльмиронАтланта Юнайтед», 6,1 млн долларов) и Ирвинг Лосано («Сан-Диего», 6 млн долларов).

Больше всех в МЛС на зарплаты футболистов тратит «Интер Майами» – рекордные 48,97 млн долларов. Второе место по размерц зарплатной ведомости занимает «Лос-Анджелес» (30,1 млн долларов), третье – «Атланта» (28,48 млн долларов). Меньше всего на зарплаты тратит «Монреаль Импэкт» (12,92 млн долларов).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
