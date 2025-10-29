Мостовой о Юране: «Решение ехать в клуб, которым руководят развалившие «Химки» люди, было странноватым. Но он подневольный тренер: ему предложили, он поехал – и сделал все правильно»

Александр Мостовой прокомментировал уход Сергея Юрана из «Серик Беледиеспор».

«Изначально решение Юрана поехать в клуб, которым руководят люди, развалившие «Химки », было странноватым. Но Сергей же подневольный тренер: ему предложили работу, он поехал – и в данном случае сделал все правильно.

Прекрасная страна, сильный чемпионат, хоть это второй дивизион. При этом команда‑то идет неплохо, находится где‑то в середине турнирной таблицы — это хороший результат для клуба, который только добился повышения», – сказал бывший хавбек сборной России.