Мостовой о Юране: «Решение ехать в клуб, которым руководят развалившие «Химки» люди, было странноватым. Но он подневольный тренер: ему предложили, он поехал – и сделал все правильно»
Александр Мостовой прокомментировал уход Сергея Юрана из «Серик Беледиеспор».
«Изначально решение Юрана поехать в клуб, которым руководят люди, развалившие «Химки», было странноватым. Но Сергей же подневольный тренер: ему предложили работу, он поехал – и в данном случае сделал все правильно.
Прекрасная страна, сильный чемпионат, хоть это второй дивизион. При этом команда‑то идет неплохо, находится где‑то в середине турнирной таблицы — это хороший результат для клуба, который только добился повышения», – сказал бывший хавбек сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
