Джон Оби Микел: «У «Арсенала» лучший состав в мире, это пугает. Артета знает, что нужно выигрывать АПЛ, потому что «Сити» отстает, у «Ливерпуля» проблемы, «Челси» недостает опыта»

Джон Оби Микел впечатлен «Арсеналом».

«В этом сезоне фаворит – «Арсенал». Если «Арсенал» и Артета не выиграют Премьер-лигу... Состав и его глубина пугают, это лучший состав не только в АПЛ, не только в Англии, но и во всем мировом футболе. Готов поспорить, что ни у кого нет более глубокого состава.

Речь не только о тех, кто выходит в стартовом составе. но и о тех, кто выходит на замену и выигрывает матчи. В этом плане нет никого лучше «Арсенала».

Все это пугает, и Артета знает, что только сам «Арсенал» может упустить титул. В глубине души они все там знают, что в этом сезоне «Арсеналу» нужно выигрывать АПЛ. «Сити» отстает, у «Ливерпуля» проблемы, «Челси» недостает опыта», – сказал бывший хавбек сборной Нигерии в своем подкасте.