«У Роналду нет вариантов в Европе, хотя он хотел остаться. Есть одно предложение – от «Аль-Насра». Ди Марцио о будущем форварда

высказался о будущем .

– Что ждет Криштиану Роналду?

– Он получил одно предложение – от «Аль-Насра». Они уже хотели подписать его летом. Сейчас они предложили 200 млн евро по контракту на 2,5 года.

Криштиану хотел остаться в Европе, но не получил конкретных предложений от европейских клубов. Только от «Ньюкасла». Но туда его звали только до июня, а потом предлагали отправиться в «Аль-Наср». Думаю, все уже согласовано.

Конечно, он еще не подписал контракт, поэтому предложения еще могут поступить, но не уверен, что это случится. На данный момент возможным вариантом продолжения его карьеры остаются лишь арабские команды. Из Дубая, например.

В Европе у него нет вариантов. Да, «Спортинг» очень хочет его вернуть, но, конечно, они не могут бороться с «Аль-Насром» и другими арабскими клубами с финансовой точки зрения, – рассказал инсайдер.

На данный момент 37-летний форвард находится в статусе свободного агента и тренируется на базе «Реала». В ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Подробно со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.

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