НБА. «Филадельфия» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» – «Денвер» и другие матчи
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.
«Филадельфия» попытается продлить свою победную серию в домашней встрече с действующим чемпионом «Голден Стэйт», в составе которого отсутствует Стефен Карри.
Неудачно начавшие сезон «Лейкерс» примут на своей арене одного из лидеров Запада «Денвер».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 17 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 17 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 17 декабря, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 17 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 17 декабря, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 17 декабря, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 17 декабря, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 17 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 17 декабря, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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