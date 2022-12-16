НБА. «Филадельфия» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» – «Денвер» и другие матчи

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Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.

«Филадельфия» попытается продлить свою победную серию в домашней встрече с действующим чемпионом «Голден Стэйт», в составе которого отсутствует Стефен Карри.

Неудачно начавшие сезон «Лейкерс» примут на своей арене одного из лидеров Запада «Денвер».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Атланта
Дата проведения
17 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Детройт – Сакраменто
Дата проведения
17 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Бостон – Орландо
Дата проведения
17 декабря, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Кливленд – Индиана
Дата проведения
17 декабря, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Торонто – Бруклин
Дата проведения
17 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Филадельфия – Голден Стэйт
Дата проведения
17 декабря, 03.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Чикаго – Нью-Йорк
Дата проведения
17 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Миннесота
Дата проведения
17 декабря, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Даллас – Портленд
Дата проведения
17 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Денвер
Дата проведения
17 декабря, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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Santy-44
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Пущай знаютъ

Кливленд начинает домашнюю серию, а мы начинаем привыкать к новому механизму комментариев на любимом сайте.

Верю в победу. В новые комментарии тоже верю, но поменьше.

За Курганский Автобусный..!!
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Santy-44
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Ответ Cubs-V
Митчелл, должен вернуться в рейтинг МВП. Домашняя серия. Надеюсь и Дариус включится.
Его текущее отсутствие в этом рейтинге непонятно.
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Cubs-V
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Митчелл, должен вернуться в рейтинг МВП.
Домашняя серия. Надеюсь и Дариус включится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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