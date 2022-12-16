НБА. «Филадельфия» примет «Голден Стэйт», «Лейкерс» – «Денвер» и другие матчи

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата пройдут 10 матчей.

« » попытается продлить свою победную серию в домашней встрече с действующим чемпионом « », в составе которого отсутствует Стефен Карри.

Неудачно начавшие сезон « » примут на своей арене одного из лидеров Запада « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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