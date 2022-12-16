Россияне не претендуют на звание лучших атлетов по версии Международной ассоциации спортивной прессы. В номинантах – Месси, Йоханнес Бо, Йохауг и Серена Уильямс
Международная ассоциация спортивной прессы огласила номинантов на звание лучших спортсменов и команд 2022 года.
Представители России не попали ни в один из списков.
Номинанты на звание лучшего спортсмена
- Софьян Амрабат (Марокко) – футбол
- Яннис Адетокумбо (Греция) – баскетбол
- Карим Бензема (Франция) – футбол
- У Дацзин (Китай) – шорт-трек
- Элисон Сантос (Бразилия) – легкая атлетика
- Арман Дюплантис (Швеция) – легкая атлетика
- Роджер Федерер (Швейцария) – теннис
- Ци Гуанпу (Китай) – лыжный фристайл
- Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – легкая атлетика
- Ламонт Марселл Джейкобс (Италия) – легкая атлетика
- Элиуд Кипчоге (Кения) – легкая атлетика
- Балинт Копас (Венгрия) – гребля
- Роберт Левандовски (Польша) – футбол
- Ноа Лайлс (США) – легкая атлетика
- Садьо Мане (Сенегал) – футбол
- Килиан Мбаппе (Франция) – футбол
- Лионель Месси (Аргентина) – футбол
- Криштоф Милак (Венгрия) – плавание
- Рафаэль Надаль (Испания) – теннис
- Грегорио Пальтриньери (Италия) – плавание
- Серхио Перес (Мексика) – Формула-1
- Давид Попович (Румыния) – плавание
- Джанмарко Тамбери (Италия) – легкая атлетика
- Йоханнес Бо (Норвегия) – биатлон
- Макс Ферстаппен (Нидерланды) – Формула-1
- Хенрик фон Экерманн (Швеция) – конный спорт
- Су Имин (Китай) – сноуборд
Номинанты на звание лучшей спортсменки
- Гу Айлин (Китай) – лыжный фристайл
- Тоби Амусан (Нигерия) – легкая атлетика
- Ребека Андраде (Бразилия) – спортивная гимнастика
- Симона Байлс (США) – спортивная гимнастика
- Федерика Бриньоне (Италия) – горные лыжи
- Мэдисон де Розарио (Австралия) – параспорт
- Джессика Фокс (Австралия) – гребля
- Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – легкая атлетика
- Кимберли Гарсия (Перу) – легкая атлетика
- Анна Гассер (Австрия) – сноуборд
- Онс Жабер (Тунис) – теннис
- Тереза Йохауг (Норвегия) – лыжи
- Фаит Кипьегон (Кения) – легкая атлетика
- Кэтлин Ледеки (США) – плавание
- Эйлиш Макколган (Великобритания) – легкая атлетика
- Сидни Маклафлин (США) – легкая атлетика
- Бет Мид (Великобритания) – футбол
- Сюй Мэнтао (Китай) – лыжный фристайл
- Чхве Мин Джон (Южная Корея) – шорт-трек
- Наоми Осака (Япония) – теннис
- Элинор Паттерсон (Австралия) – легкая атлетика
- Алексия Путельяс (Испания) – футбол
- Симона Куадарелла (Италия) – плавание
- Юлимар Рохас (Венесуэла) – легкая атлетика
- Ирен Схаутен (Нидерланды) – конькобежный спорт
- Микаэла Шиффрин (США) – горные лыжи
- Бьянка Уолкден (Великобритания) – тхэквондо
- Гюда Вестволл Хансен (Норвегия) – лыжное двоеборье
- Серена Уильямс (США) – теннис
- Цзунши Ло (Китай) – тхэквондо
Номинанты на звание лучшей команды
- Мужская сборная Аргентины по футболу
- Мужская сборная Бразилии по волейболу
- Женская сборная Бразилии по футболу
- Футбольный клуб «Челси»
- Сборная Китая по лыжной акробатике
- Мужская сборная Хорватии по футболу
- Женская сборная Англии по футболу
- Футбольный клуб «Бавария»
- Мужская сборная Финляндии по хоккею
- Мужская сборная Франции по футболу
- Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз»
- Мужская сборная Италии по волейболу
- Мужская сборная Марокко по футболу
- Футбольный клуб ПСЖ
- Футбольный клуб «Реал Мадрид»
- Команда Формулы-1 «Ред Булл»
- Мужская сборная Испании по водному поло
- Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – фигурное катание
- Сборная США по легкой атлетике
- Женская сборная США по спортивной гимнастике
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