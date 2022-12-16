Россияне не претендуют на звание лучших атлетов по версии Международной ассоциации спортивной прессы. В номинантах – Месси, Йоханнес Бо, Йохауг и Серена Уильямс

Международная ассоциация спортивной прессы огласила номинантов на звание лучших спортсменов и команд 2022 года.

Представители России не попали ни в один из списков.

Номинанты на звание лучшего спортсмена

Софьян Амрабат (Марокко) – футбол

Яннис Адетокумбо (Греция) – баскетбол

Карим Бензема (Франция) – футбол

У Дацзин (Китай) – шорт-трек

Элисон Сантос (Бразилия) – легкая атлетика

Арман Дюплантис (Швеция) – легкая атлетика

Роджер Федерер (Швейцария) – теннис

Ци Гуанпу (Китай) – лыжный фристайл

Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – легкая атлетика

Ламонт Марселл Джейкобс (Италия) – легкая атлетика

Элиуд Кипчоге (Кения) – легкая атлетика

Балинт Копас (Венгрия) – гребля

Роберт Левандовски (Польша) – футбол

Ноа Лайлс (США) – легкая атлетика

Садьо Мане (Сенегал) – футбол

Килиан Мбаппе (Франция) – футбол

Лионель Месси (Аргентина) – футбол

Криштоф Милак (Венгрия) – плавание

Рафаэль Надаль (Испания) – теннис

Грегорио Пальтриньери (Италия) – плавание

Серхио Перес (Мексика) – Формула-1

Давид Попович (Румыния) – плавание

Джанмарко Тамбери (Италия) – легкая атлетика

Йоханнес Бо (Норвегия) – биатлон

Макс Ферстаппен (Нидерланды) – Формула-1

Хенрик фон Экерманн (Швеция) – конный спорт

Су Имин (Китай) – сноуборд

Номинанты на звание лучшей спортсменки

Гу Айлин (Китай) – лыжный фристайл

Тоби Амусан (Нигерия) – легкая атлетика

Ребека Андраде (Бразилия) – спортивная гимнастика

Симона Байлс (США) – спортивная гимнастика

Федерика Бриньоне (Италия) – горные лыжи

Мэдисон де Розарио (Австралия) – параспорт

Джессика Фокс (Австралия) – гребля

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – легкая атлетика

Кимберли Гарсия (Перу) – легкая атлетика

Анна Гассер (Австрия) – сноуборд

Онс Жабер (Тунис) – теннис

Тереза Йохауг (Норвегия) – лыжи

Фаит Кипьегон (Кения) – легкая атлетика

Кэтлин Ледеки (США) – плавание

Эйлиш Макколган (Великобритания) – легкая атлетика

Сидни Маклафлин (США) – легкая атлетика

Бет Мид (Великобритания) – футбол

Сюй Мэнтао (Китай) – лыжный фристайл

Чхве Мин Джон (Южная Корея) – шорт-трек

Наоми Осака (Япония) – теннис

Элинор Паттерсон (Австралия) – легкая атлетика

Алексия Путельяс (Испания) – футбол

Симона Куадарелла (Италия) – плавание

Юлимар Рохас (Венесуэла) – легкая атлетика

Ирен Схаутен (Нидерланды) – конькобежный спорт

Микаэла Шиффрин (США) – горные лыжи

Бьянка Уолкден (Великобритания) – тхэквондо

Гюда Вестволл Хансен (Норвегия) – лыжное двоеборье

Серена Уильямс (США) – теннис

Цзунши Ло (Китай) – тхэквондо

Номинанты на звание лучшей команды