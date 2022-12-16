Россияне не претендуют на звание лучших атлетов по версии Международной ассоциации спортивной прессы. В номинантах – Месси, Йоханнес Бо, Йохауг и Серена Уильямс

Теги Карим Бензема Лионель Месси Серена Уильямс Роджер Федерер Рафаэль Надаль Тереза Йохауг Шелли-Энн Фрейзер-Прайс Роберт Левандовски Серхио Перес Элиуд Кипчоге Йоханнес Бо Вэньцзинь Суй Цун Хань Онс Жабер Садьо Мане Джессика Фокс Кэтлин Ледеки Грегорио Пальтриньери У Дацзин Сюй Мэнтао Яннис Адетокумбо Симона Байлс Софьян Амрабат Микаэла Шиффрин Федерика Бриньоне Наоми Осака Макс Ферстаппен Килиан Мбаппе Ци Гуанпу Ирен Схаутен Чхве Мин Джон Джанмарко Тамбери Юлимар Рохас Фаит Кипьегон Бьянка Уолкден Ноа Лайлс Симона Куадарелла Криштоф Милак Анна Гассер Арман Дюплантис Тоби Амусан Ламонт Марселл Джейкобс Якоб Ингебригтсен Эйлиш Макколган Сидни Маклафлин Элисон Сантос Давид Попович Ребека Андраде Балинт Копас Су Имин Гу Айлин Элинор Паттерсон Кимберли Гарсия Леон Алексия Путельяс Гюда Вестволл Хансен Легкая атлетика

Международная ассоциация спортивной прессы огласила номинантов на звание лучших спортсменов и команд 2022 года.

Представители России не попали ни в один из списков.

Номинанты на звание лучшего спортсмена

  • Софьян Амрабат (Марокко) – футбол
  • Яннис Адетокумбо (Греция) – баскетбол
  • Карим Бензема (Франция) – футбол
  • У Дацзин (Китай) – шорт-трек
  • Элисон Сантос (Бразилия) – легкая атлетика
  • Арман Дюплантис (Швеция) – легкая атлетика
  • Роджер Федерер (Швейцария) – теннис
  • Ци Гуанпу (Китай) – лыжный фристайл
  • Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – легкая атлетика
  • Ламонт Марселл Джейкобс (Италия) – легкая атлетика
  • Элиуд Кипчоге (Кения) – легкая атлетика
  • Балинт Копас (Венгрия) – гребля
  • Роберт Левандовски (Польша) – футбол
  • Ноа Лайлс (США) – легкая атлетика
  • Садьо Мане (Сенегал) – футбол
  • Килиан Мбаппе (Франция) – футбол
  • Лионель Месси (Аргентина) – футбол
  • Криштоф Милак (Венгрия) – плавание
  • Рафаэль Надаль (Испания) – теннис
  • Грегорио Пальтриньери (Италия) – плавание
  • Серхио Перес (Мексика) – Формула-1
  • Давид Попович (Румыния) – плавание
  • Джанмарко Тамбери (Италия) – легкая атлетика
  • Йоханнес Бо (Норвегия) – биатлон
  • Макс Ферстаппен (Нидерланды) – Формула-1
  • Хенрик фон Экерманн (Швеция) – конный спорт
  • Су Имин (Китай) – сноуборд

Номинанты на звание лучшей спортсменки

  • Гу Айлин (Китай) – лыжный фристайл
  • Тоби Амусан (Нигерия) – легкая атлетика
  • Ребека Андраде (Бразилия) – спортивная гимнастика
  • Симона Байлс (США) – спортивная гимнастика
  • Федерика Бриньоне (Италия) – горные лыжи
  • Мэдисон де Розарио (Австралия) – параспорт
  • Джессика Фокс (Австралия) – гребля
  • Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – легкая атлетика
  • Кимберли Гарсия (Перу) – легкая атлетика
  • Анна Гассер (Австрия) – сноуборд
  • Онс Жабер (Тунис) – теннис
  • Тереза Йохауг (Норвегия) – лыжи
  • Фаит Кипьегон (Кения) – легкая атлетика
  • Кэтлин Ледеки (США) – плавание
  • Эйлиш Макколган (Великобритания) – легкая атлетика
  • Сидни Маклафлин (США) – легкая атлетика
  • Бет Мид (Великобритания) – футбол
  • Сюй Мэнтао (Китай) – лыжный фристайл
  • Чхве Мин Джон (Южная Корея) – шорт-трек
  • Наоми Осака (Япония) – теннис
  • Элинор Паттерсон (Австралия) – легкая атлетика
  • Алексия Путельяс (Испания) – футбол
  • Симона Куадарелла (Италия) – плавание
  • Юлимар Рохас (Венесуэла) – легкая атлетика
  • Ирен Схаутен (Нидерланды) – конькобежный спорт
  • Микаэла Шиффрин (США) – горные лыжи
  • Бьянка Уолкден (Великобритания) – тхэквондо
  • Гюда Вестволл Хансен (Норвегия) – лыжное двоеборье
  • Серена Уильямс (США) – теннис
  • Цзунши Ло (Китай) – тхэквондо

Номинанты на звание лучшей команды

  • Мужская сборная Аргентины по футболу
  • Мужская сборная Бразилии по волейболу
  • Женская сборная Бразилии по футболу
  • Футбольный клуб «Челси»
  • Сборная Китая по лыжной акробатике
  • Мужская сборная Хорватии по футболу
  • Женская сборная Англии по футболу
  • Футбольный клуб «Бавария»
  • Мужская сборная Финляндии по хоккею
  • Мужская сборная Франции по футболу
  • Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз»
  • Мужская сборная Италии по волейболу
  • Мужская сборная Марокко по футболу
  • Футбольный клуб ПСЖ 
  • Футбольный клуб «Реал Мадрид»
  • Команда Формулы-1 «Ред Булл»
  • Мужская сборная Испании по водному поло
  • Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – фигурное катание
  • Сборная США по легкой атлетике
  • Женская сборная США по спортивной гимнастике

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