Андрей Шевченко: «Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших в истории. Он заслуживает победы на ЧМ»
Андрей Шевченко назвал Лионеля Месси символом Аргентины.
– Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших игроков всех времен. Его можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Такой игрок заслуживает победы на чемпионате мира.
Великой историей станет не только то, что он сделал в своей карьере, но и то, как он играет сейчас. Он абсолютный лидер, который проводит отличные матчи, забивает хорошие голы, делает передачи партнерам по команде. Он настоящий лидер и капитан.
– Считаете ли вы Месси лучшим футболистом в истории?
– Думаю, да. Есть говорить о Пеле и Марадоне, время было другое. Но у Месси есть все, – сказал бывший форвард «Милана», «Челси» и сборной Украины в интервью Sky Sports.
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