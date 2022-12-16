Андрей Шевченко: «Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших в истории. Он заслуживает победы на ЧМ»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пеле ЧМ-2022 Футбол

Андрей Шевченко назвал Лионеля Месси символом Аргентины.

– Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших игроков всех времен. Его можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Такой игрок заслуживает победы на чемпионате мира.

Великой историей станет не только то, что он сделал в своей карьере, но и то, как он играет сейчас. Он абсолютный лидер, который проводит отличные матчи, забивает хорошие голы, делает передачи партнерам по команде. Он настоящий лидер и капитан.

– Считаете ли вы Месси лучшим футболистом в истории?

– Думаю, да. Есть говорить о Пеле и Марадоне, время было другое. Но у Месси есть все, – сказал бывший форвард «Милана», «Челси» и сборной Украины в интервью Sky Sports.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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