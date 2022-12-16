Андрей Шевченко: «Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших в истории. Он заслуживает победы на ЧМ»

Андрей Шевченко назвал символом .

– Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших игроков всех времен. Его можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Такой игрок заслуживает победы на чемпионате мира.

Великой историей станет не только то, что он сделал в своей карьере, но и то, как он играет сейчас. Он абсолютный лидер, который проводит отличные матчи, забивает хорошие голы, делает передачи партнерам по команде. Он настоящий лидер и капитан.

– Считаете ли вы Месси лучшим футболистом в истории?

– Думаю, да. Есть говорить о и , время было другое. Но у Месси есть все, – сказал бывший форвард «Милана», «Челси» и сборной Украины в интервью Sky Sports.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ