  • Генич о Гарсии: «Тренер из «Алавеса» идет делать «Спартак» чемпионом – вы в своем уме? Я в шоке, будет та же петрушка, что и со всеми последними»
29

Константин Генич не видит Луиса Гарсию в качестве главного тренера «Спартака».

Сообщалось, что красно-белые договорились о контракте с испанским специалистом на случай отставки Деяна Станковича.

«У меня ощущение, что, когда шел разговор и якобы был совет менеджеров, который решал, оставлять Станковича или нет, они уже были готовы его уволить. Если правда, что клуб через контрагентов общается с Ивичем, а спортивный директор ведет переговоры по Гарсии, то это вообще шапито. Что за цирк? Зачем тогда Кахигао как спортивный директор, если вы реагируете на контрагентов?

Я в шоке от Гарсии. Не считаю, что это тренер для «Спартака». Тренер из «Алавеса» идет делать «Спартак» чемпионом. Вы в своем уме? Это не тренер, который нужен, который играл в атакующий футбол.

Кого выбирал «Спартак»? Тедеско – молодой тренер с идеями. Руй Витория поработал в «Бенфике» – понятно. Абаскаля никто не знал. Потом приглашают Станковича, но не угадали. Игроцкая карьера пока лучше, чем тренерская.

Гарсия не работал с 2024 года. Задумайтесь, почему это. Будет та же петрушка, что и со всеми последними тренерами», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
