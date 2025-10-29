Игорь Колыванов: «Я слишком сильный тренер, поэтому меня боятся приглашать. Для некоторых я неудобен – люблю футбол, а не дела вокруг него»

Игорь Колыванов заявил что клубы боятся приглашать его на работу.

«Я слишком сильный тренер, поэтому меня боятся приглашать. Я люблю футбол, а не дела вокруг него. Я слишком неудобный для некоторых людей.

В последнее время у меня не было вариантов, которые могли бы меня заинтересовать», – сказал экс-игрок московского «Динамо», сборной СССР и России.

Последним клубом в тренерской карьере Колыванова был «Текстильщик», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Также специалист тренировал «Уфу», «Торпедо», «Арарат» и молодежные сборные России.