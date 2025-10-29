Георгий Черданцев: «Выгонять тренера по ходу сезона надо запретить. Мы с Италией похожи: 2-3 тура неудачи – и все, пошел вон. Так можно было всех уволить – Рахимова, Семака, Станковича пять раз»

Георгий Черданцев против увольнения тренеров посреди сезона.

«Не думаю, что увольнение Адиева будет справедливо. Я вообще считаю, что выгонять тренера по ходу сезона надо запретить. Вы что, хотели команду на первом месте? Тренер виноват, что у него 7 травмированных из тура в тур?

Когда Капелло приехал тренировать сборную Англии , у него спросили: каково главное отличие Англии от Италии? Он говорит, что в Англии значительно больше уважают тренеров, чем в Италии. А мы с Италией похожи: 2-3 тура неудачи – и все, пошел вон. Дайте не только Валере поработать!

«Крылья » в ряде матчей показывали хороший футбол. Сколько Осинькину потребовалось времени и сколько своих игроков из «Чертаново», которых он знал и вокруг которых он строил игру! Они ушли – и где? Что стало?

За что увольнять Адиева ? Команда в зоне вылета, она пять очков набрала? Две победы – и они в верхней части таблицы. Так можно было всех уволить – Рахимова, Семака в начале чемпионата, Станковича пять раз… Так нельзя относиться к людям», – заявил комментатор «Матч ТВ».