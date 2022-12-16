Вероника Степанова: «Если в Азии делают лучшие в мире авто, что мешает там за несколько лет создать лучшие в мире условия для профессионального спорта?»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете высказалась о возможном переходе российского спорта в Азию.

«Сейчас нам ничего не остается, кроме как из Европы уйти. В спортивном плане. И стать частью самой бурно развивающейся части света – Азии.

Да, конкретно в лыжных гонках там соревноваться прямо сейчас нам не с кем. Но, уверена, даже за пять лет все можно изменить, если взяться за дело с умом. Не знаю, насколько вас убедит пример, но вот он.

У меня немало знакомых, кто еще пару лет назад считал «настоящим автомобилем» лишь тот, что сделан в Италии, Великобритании и Германии. Кто бы им сказал, что в 2022 они будут бурно обсуждать навороченные китайские электромобили – никогда бы не поверили (это я сейчас цитирую одного из них, обладателя очень быстрой европейской машины). И не просто обсуждать – выбирать, покупать!

А еще мне рассказывали про производственников, которые раньше другие станки, кроме европейских, для своих фабрик даже не рассматривали – а теперь покупают китайские и хвалят.

Если в Азии делают лучшие в мире автомобили, телефоны, строят лучшие дороги и отели – что мешает там за несколько лет создать лучшие в мире условия для профессионального спорта?

Будем мы через пару лет считать мировыми центрами лыжного спорта Чусовой или Чанчунь, а не Лиллехаммер или Фалун? А почему бы и нет?

В Чусовом я уже вижу вполне европейский по классу лыжный стадион (ок, профиль трасс надо все-таки усложнять!), отличную лыжную погоду и неподдельный интерес и местного руководства, и жителей. И дорога из аэропорта как минимум не хуже, чем из Осло в Лиллехаммер. Что меня лично впечатлило.

Надо лишь вложить некоторое количество денег – например, создать условия для телевидения – это куда дешевле, чем такие дороги построить. Я верю в Чусовой и Чанчунь куда больше, чем в Лиллехаммер», – написала Степанова.

Наш спорт выкручивается в изоляции: в бобслее – одна трасса на страну, коньки – в «рыночном шатре», горнолыжники махнули в Аргентину!