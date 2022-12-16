Гашек подготовил письмо в НХЛ и ассоциации тенниса. Ранее он призывал лигу приостановить действие контрактов россиян

заявил, что подготовил письмо в из-за ситуации с участием россиян.

Он также планирует отправить его в мужскую и женскую ассоциации теннисистов-профессионалов ( и ).

«Сегодня завершил письмо в НХЛ, WTA и ATP. Я переведу на английский язык в ближайшие несколько дней.

На этот раз я представлю его публике, а не как в марте, когда я писал только в НХЛ ( )», – написал бывший вратарь сборной Чехии в твиттере.

В феврале Гашек призывал НХЛ приостановить действие контрактов российских хоккеистов из-за ситуации на Украине.

Также бывший вратарь требовал, чтобы российские игроки не были допущены до матчей регулярного чемпионата между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом», которые прошли в Праге в октябре.

Россияне выступают в НХЛ без каких-либо ограничений. Теннисисты и теннисистки из России выступают на турнирах под эгидой ATP и WTA в нейтральном статусе.

ИИХФ в марте объявила об отстранении сборных России и Беларуси от международных турниров, а также отняла у России право проведения молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года.

Гашек против России (и СССР): чаще проигрывал, но в 1998-м украл золото Олимпиады