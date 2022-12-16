Александра Трусова стала колумнистом сайта «Матч ТВ»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова стала колумнистом сайта « ».

«У меня было много интервью и пресс-конференций. Я часто отвечала на вопросы, которые интересовали журналистов.

Сейчас я решила попробовать рассказать о том, что интересно мне и, возможно, будет интересно моим болельщикам, рассказать самой», – отметила Трусова.

В первой колонке фигуристка описывает подготовку к чемпионату России, который стартует 22 декабря в Красноярске.