Александра Трусова стала колумнистом сайта «Матч ТВ»

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Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова стала колумнистом сайта «Матч ТВ». 

«У меня было много интервью и пресс-конференций. Я часто отвечала на вопросы, которые интересовали журналистов.

Сейчас я решила попробовать рассказать о том, что интересно мне и, возможно, будет интересно моим болельщикам, рассказать самой», – отметила Трусова. 

В первой колонке фигуристка описывает подготовку к чемпионату России, который стартует 22 декабря в Красноярске. 

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