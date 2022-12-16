У Бензема напряженные отношения с Дешамом. Тренера задело, что Карим не поблагодарил его в речи после «Золотого мяча»

Теги Карим Бензема Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Золотой мяч ЧМ-2022 Футбол

У Карима Бензема напряженные отношения с Дидье Дешамом и некоторыми игроками сборной Франции.

Как пишет L’Équipe, нападающий и тренер никогда не были «единомышленниками». Кроме того, Дешама задело то, что Бензема не поблагодарил его в своей речи на церемонии вручения «Золотого мяча».

Отмечается, что Бензема близок с некоторыми игроками сборной Франции, но не все в команде относятся к нему хорошо. В раздевалке сборной Франции не заметили отсутствия Карима на турнире.

Напомним, Бензема получил травму за несколько дней до старта ЧМ-2022 и не смог выступить на турнире. Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену, поэтому форвард остается в заявке сборной Франции.

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