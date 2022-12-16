У Бензема напряженные отношения с Дешамом. Тренера задело, что Карим не поблагодарил его в речи после «Золотого мяча»
У Карима Бензема напряженные отношения с Дидье Дешамом и некоторыми игроками сборной Франции.
Как пишет L’Équipe, нападающий и тренер никогда не были «единомышленниками». Кроме того, Дешама задело то, что Бензема не поблагодарил его в своей речи на церемонии вручения «Золотого мяча».
Отмечается, что Бензема близок с некоторыми игроками сборной Франции, но не все в команде относятся к нему хорошо. В раздевалке сборной Франции не заметили отсутствия Карима на турнире.
Напомним, Бензема получил травму за несколько дней до старта ЧМ-2022 и не смог выступить на турнире. Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену, поэтому форвард остается в заявке сборной Франции.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии