У Бензема напряженные отношения с Дешамом. Тренера задело, что Карим не поблагодарил его в речи после «Золотого мяча»

У Карима Бензема напряженные отношения с Дидье Дешамом и некоторыми игроками сборной .

Как пишет L’Équipe, нападающий и тренер никогда не были «единомышленниками». Кроме того, Дешама задело то, что Бензема не поблагодарил его в своей речи на церемонии вручения «Золотого мяча».

Отмечается, что Бензема близок с некоторыми игроками сборной Франции, но не все в команде относятся к нему хорошо. В раздевалке сборной Франции не заметили отсутствия Карима на турнире.

Напомним, Бензема получил травму за несколько дней до старта и не смог выступить на турнире. не вызвал игрока ему на замену, поэтому форвард остается в заявке сборной Франции.

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