Винтовочную гранату времен войны за независимость Хорватии нашли на крыше стадиона «Хайдука». Специалисты взорвали ее на арене, не сумев вывезти
На стадионе «Сплита» обнаружили винтовочную гранату.
Взрывчатый боеприпас нашли на крыше «Полюда» в ходе работ по реконструкции. Он находился там со времен войны за независимость Хорватии (1991-1995) – конфликта между национальным правительством, объявившим независимость страны от Югославии, и сербскими силами в лице Югославской народной армии и местных ополчений.
Рабочие позвонили в полицию, и приехавшие на место специалисты Регионального подразделения по борьбе с взрывчатыми веществами приняли решение взорвать гранату прямо на стадионе, поскольку вывезти ее безопасно не представлялось возможным.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Dalmatinski Portal
