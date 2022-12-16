«Фламенго» выкупил Айртона у «Спартака». Контракт – до 2027-го

«Спартак» сообщил о полноценном переходе Айртона в бразильский клуб.

В конце марта красно-белые отдали футболиста в аренду до 31 декабря 2022 года с обязательством выкупа при определенных условиях. В 41 матче за бразильский клуб во всех турнирах защитник забил 2 гола.

«По итогам выступления футболиста «Фламенго» принял решение выкупить его трансфер на условиях, удовлетворяющих интересы нашего клуба», – сообщается в заявлении ».

Соглашение 25-летнего с бразильским клубом рассчитано до 31 августа 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» заплатит семь миллионов евро за полноценный трансфер игрока.

Айртон перешел в «Спартак» из «Флуминенсе» в конце 2018 года. Он провел за красно-белых 108 матчей и забил 4 гола.

Фото: @Flamengo

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