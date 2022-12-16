Ривалдо: «Мысли об иностранце в сборной Бразилии – неуважение к нашим тренерам. Ею должен руководить тот, в ком течет бразильская кровь»

выступил против назначения иностранца на пост тренера сборной Бразилии.

Появлялась информация о том, что наиболее сильный интерес Бразильская конфедерация футбола (CBF) проявляет к Карло Анчелотти, который сейчас работает с «Реалом». Также появлялась информация об интересе к Зинедину Зидану и Пепу Гвардиоле.

«Я не согласен с этим. Мысли о приглашении иностранца – демонстрация неуважения по отношению к бразильским тренерам.

Считаю, у нас есть специалисты, способные тренировать сборную и хорошо работать. Иностранный тренер – не гарантия того, что мы станем чемпионами мира...

Иностранцы – несомненно, тоже очень хорошие специалисты, но сборная Бразилии – это наше, национальное. Ею должен руководить тот, по чьим венам течет бразильская кровь.

Самое важное – это игроки, мы должны помочь им, приободрить и зарядить их уверенностью», – сказал бывший нападающий сборной .

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