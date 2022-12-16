Бензема не хотел покидать сборную Франции после травмы. Он считает, что Дешам намекнул ему: «Жаль, что тебе придется уехать»
Карим Бензема недоволен отношением со стороны Дидье Дешама.
Как сообщает Libertad Digital, форвард «Реала» не собирался покидать расположение сборной Франции после того, как получил травму за несколько дней до старта ЧМ-2022.
В мадридском клубе утверждают, что Бензема потребовалось всего три дня лечения у врачей и физиотерапевтов на базе клуба в Вальдебебас, а 15 декабря Бензема уже сыграл в товарищеском матче против «Леганеса». И, по словам представителей клуба, «он сделал это без каких-либо физических проблем».
По словам 34-летнего нападающего, Дешам подошел к Бензема после травмы и сказал: «Жаль, Карим, что тебе придется уехать». Источник отмечает, что форвард воспринял это так, словно он не нужен главному тренеру сборной Франции.
У Бензема напряженные отношения с Дешамом. Тренера задело, что Карим не поблагодарил его в речи после «Золотого мяча»
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии