недоволен отношением со стороны .

Как сообщает Libertad Digital, форвард « » не собирался покидать расположение сборной после того, как получил травму за несколько дней до старта .

В мадридском клубе утверждают, что Бензема потребовалось всего три дня лечения у врачей и физиотерапевтов на базе клуба в Вальдебебас, а 15 декабря Бензема уже сыграл в товарищеском матче против «Леганеса». И, по словам представителей клуба, «он сделал это без каких-либо физических проблем».

По словам 34-летнего нападающего, Дешам подошел к Бензема после травмы и сказал: «Жаль, Карим, что тебе придется уехать». Источник отмечает, что форвард воспринял это так, словно он не нужен главному тренеру сборной Франции.

У Бензема напряженные отношения с Дешамом. Тренера задело, что Карим не поблагодарил его в речи после «Золотого мяча»

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