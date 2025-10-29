Апелляция «Реала» на красную Лунина в класико отклонена, вратарь пропустит матч с «Валенсией». Клуб утверждал, что украинец пытался предотвратить стычку Феррана с Винисиусом
Вратарь «Реала» был удален по итогам стычки между игроками «Реала» и «Барселоны» в концовке матча 10-го тура Ла Лиги (2:1). В послематчевом отчете судьи Сесара Сото Градо говорится, что Лунин «подошел к скамейке запасных соперника в агрессивной манере».
Сообщалось, что «Реал» подаст апелляцию на удаление Лунина. Один из присутствовавших при драке отметил, что запасной голкипер «сливочных» защищал Винисиуса от игроков «Барселоны».
Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил жалобу «Реала» и дисквалифицировал Лунина на один матч Ла Лиги. По версии мадридского клуба, голкипер покинул скамейку только для того, чтобы встать между Ферраном Торресом и Винисиусом в попытке не допустить конфликта между ними. Комитет пришел к выводу, что предоставленные изображения «не позволяют однозначно определить, что поведение, описанное в отчете, не имело места».
Таким образом, Лунин не сможет принять участие в матче 11-го тура против «Валенсии» 1 ноября.