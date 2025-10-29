Апелляция «Реала» на красную Лунина в класико отклонена, вратарь пропустит матч с «Валенсией». Клуб утверждал, что украинец пытался предотвратить стычку Феррана с Винисиусом

Красную карточку Андрея Лунина в класико оставили в силе.

Вратарь «Реала» был удален по итогам стычки между игроками «Реала» и «Барселоны» в концовке матча 10-го тура Ла Лиги (2:1). В послематчевом отчете судьи Сесара Сото Градо говорится, что Лунин «подошел к скамейке запасных соперника в агрессивной манере».

Сообщалось , что «Реал » подаст апелляцию на удаление Лунина. Один из присутствовавших при драке отметил, что запасной голкипер «сливочных» защищал Винисиуса от игроков «Барселоны».

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил жалобу «Реала» и дисквалифицировал Лунина на один матч Ла Лиги. По версии мадридского клуба, голкипер покинул скамейку только для того, чтобы встать между Ферраном Торресом и Винисиусом в попытке не допустить конфликта между ними. Комитет пришел к выводу, что предоставленные изображения «не позволяют однозначно определить, что поведение, описанное в отчете, не имело места».

Таким образом, Лунин не сможет принять участие в матче 11-го тура против «Валенсии» 1 ноября.