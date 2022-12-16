Зеленский хотел выступить с видеообращением перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
Владимир Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022, но получил отказ.
По данным CNN, ФИФА отклонила просьбу президента Украины выступить с посланием о мире во всем мире перед финальным матчем.
В офисе Зеленского были удивлены отказом ФИФА. «Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу во благо», – заявил источник.
В то же время переговоры между властями Украины и ФИФА по этому поводу продолжаются.
Финал ЧМ-2022, в котором встретятся Франция и Аргентина, состоится в воскресенье, 18 декабря.
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