Зеленский хотел выступить с видеообращением перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала

Владимир Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022, но получил отказ.

По данным CNN, ФИФА отклонила просьбу президента Украины выступить с посланием о мире во всем мире перед финальным матчем.

В офисе Зеленского были удивлены отказом ФИФА. «Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу во благо», – заявил источник.

В то же время переговоры между властями Украины и по этому поводу продолжаются.

Финал ЧМ-2022, в котором встретятся и , состоится в воскресенье, 18 декабря.

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