Сычев о Галактионове в «Локо»: «При нем есть прогресс, а не стагнация. Финансов, как у «Зенита» и «Спартака», нет, иначе выделили бы больше на трансферы и ставили задачей чемпионство»

Дмитрий Сычев доволен работой Михаила Галактионова в «Локомотиве».

– Многие наши клубы по несколько раз за сезон меняют тренеров. «Локомотив» же доверяет Галактионову, он уже третий год возглавляет команду. Вам нравится его работа?

– Да. Если есть стабильность и движение вперед – тогда этот вопрос отпадает сам собой. Вы правильно отметили: у нас любят увольнять после первой же неудачи. Ну и к чему это приводит? Неправильно принимать такие решения в эмоциональном порыве.

У «Локомотива» при Галактионове есть прогресс. Не стагнация, а прогресс. В клубе налаживается финансово-экономическая деятельность после того, что в 2021 году натворили немцы (в середине сезона- 2022/23 при немецком тренере Йозефе Циннбауэре клуб занимал 14-е место –Спортс’‘) – это тоже немаловажный, может, даже решающий фактор.

Однако у «Локомотива» нет таких финансов, как у «Зенита », «Спартака ». В противном случае руководство выделило бы больше денег на трансферы и ставило бы задачу непременно стать чемпионами, – сказал экс-форвард железнодорожников.