  • Кроос о «Барсе» в класико: «Им не хватало Иньиго, когда «Реал» прессинговал. Не понимаю, почему играл Гарсия – Араухо подошел бы идеально»
Кроос о «Барсе» в класико: «Им не хватало Иньиго, когда «Реал» прессинговал. Не понимаю, почему играл Гарсия – Араухо подошел бы идеально»

Тони Кроос высказался о проблемах «Барселоны» в защите в класико.

Каталонцы уступили «Реалу» (1:2) в выездном матче 10-го тура Ла Лиги.

«Я всегда говорил, насколько важен был Иньиго Мартинес. В прошлом сезоне он лучше всех центральных защитников «Барсы» действовал на своей половине поля. Он не был самым быстрым, но отлично владел мячом и начинал атаки. Моментами в класико когда его отсутствие было заметно, когда «Реал» оказывал давление. Они его не заменили, и его очень не хватает.

Я не понимаю, почему играл Эрик [Гарсия]. Араухо физически способен прессинговать еще выше. Он идеально подошел бы для такого стиля игры и такого соперника. Когда на поле Мбаппе и Винисиус, нужен кто-то, кто сможет с ними справиться. Араухо может. Это меня удивило», – сказал бывший полузащитник «Реала» в своем подкасте Einfach mal luppen.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
