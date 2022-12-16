Гендиректор «Зенита»: «Нельзя менять лимит каждые полгода. Конкуренция – это движущая сила»

Гендиректор « » против ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«Тема не новая. В хоккее вот приняли такое решение. Когда я был президентом , то я отстаивал позицию, что пять легионеров – это оптимальное количество, которое позволяет и российским игрокам себя проявлять. Да и такой формат не задушит конкуренцию.

Что касается футбола, то конкуренция – это движущая сила. Нельзя менять лимит каждые полгода. С классными легионерами российские игроки станут сильнее в ходе тренировок и матчей, будут соответствовать уровню ведущих футболистов», – сказал Медведев.

Лимит по формуле «13+12» был введен в РПЛ с началом нынешнего сезона. Он предполагает наличие в заявке футбольного клуба РПЛ не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом на поле одновременно смогут выйти не более 8 легионеров.

Ранее появилась информация о том, что Минспорта и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров, так как правительство недовольно качеством иностранцев в РПЛ.

В Фонбет чемпионате КХЛ, напомним, министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита с 1 августа 2023 года – с пяти до трех легионеров в заявке команды на матч.

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