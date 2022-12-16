Алина Загитова: «Работа на ТВ доставляет мне огромное удовольствие. Конечно, я не чувствую себя профессионалом, но все-таки процентов на 30 ощущаю себя телеведущей»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова прокомментировала победу в голосовании «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую 2022 года.

Загитова опередила другую олимпийскую чемпионку – Анну Щербакову. Обе фигуристки работают ведущими в шоу « ».

– Алина, поздравляем вас с победой в опросе, вам приятно, что зрители так высоко вас оценили?

– Да, конечно, мне безумно приятно, что есть люди, которые болели за меня как спортсменку, а сейчас продолжают поддерживать и в роли телеведущей, и во всех других начинаниях. Они всегда были со мной, и я очень благодарна им за это.

Для меня это та «стена», за которую я могу «прятаться» в моменты, когда бывает тяжело. Я читаю положительные комментарии болельщиков, и сразу становится немного легче. Мне очень приятно, что за меня проголосовали, что в меня верят.

– Вам работа телеведущей нравится?

– Да, она доставляет мне огромное удовольствие. Конечно, для меня это вызов в какой-то степени, но мне нравится быть в эфире, преодолевать себя, бороться с сомнениями, учиться новому.

Очень благодарна Первому каналу, что они такую возможность для меня открыли, и я потихоньку развиваюсь в этом направлении.

– Что в этой работе самое сложное?

– Поначалу сложно было вообще все. Наверное, труднее всего оказалось раскрепоститься, обрести уверенность в себе и в том, что я делаю. Как раз болельщики мне в этом помогали и помогают.

Если говорить о шоу «Ледниковый период», то там в диалогах ведущей с участниками предполагается большая доля импровизации.

И бывают острые моменты, когда не знаешь, чего ожидать от ребят, какие эмоции их сейчас переполняют, а хочется эту ситуацию с ними по-настоящему прожить, прочувствовать их состояние и поддержать.

– Что вам легче – выходить на лед в качестве спортсмена, артиста или с микрофоном в руках?

– Если бы меня спросили об этом три года назад, я бы ответила однозначно – в качестве спортсмена. Но сейчас ситуация немного поменялась.

Конечно, я не чувствую себя профессионалом, работая с микрофоном, у меня пока нет ни достаточного опыта, ни образования в этой сфере. Но все-таки телеведущей процентов так на 30 я себя, наверное, ощущаю.

Что касается ледовых спектаклей, мне очень нравится, что там можно себя пробовать в новых амплуа, раскрываться в разных образах. Хочется верить, что у меня получается, – сказала Загитова.

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту

Хрусталев затроллил Загитову прямо в эфире после ее оговорки – Алина явно поняла издевку, судя по ее лицу в этот момент