«Реал», Аргентина, Марокко, «ПСЖ», «Бавария» и хоккейная сборная Финляндии – претенденты на приз команде года от AIPS
«Реал», Аргентина и хоккейная сборная Финляндии – претенденты на приз команде года от AIPS.
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) представила номинантов на приз лучшей команде года.
В список претендентов вошли все полуфиналисты ЧМ-2022 по футболу – сборные Аргентины, Хорватии, Франции и Марокко.
Клубный футбол представляют «Реал», «ПСЖ», «Бавария», «Челси», женский футбол – сборные Бразилии и Англии.
Кроме того, в число кандидатов попали чемпион НБА «Голден Стэйт», сборная Финляндии по хоккею (выиграла Олимпиаду и домашний чемпионат мира), сборные Бразилии и Италии по волейболу, сборная Китая по лыжной акробатике, «Ред Булл» из «Формулы-1», сборная Испании по водному поло, сборная США по легкой атлетике, женская сборная США по спортивной гимнастике и китайская пара из фигурного катания – Вэньцзинь Суй и Цун Хань.
Голосование журналистов продлится до 29 декабря.
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