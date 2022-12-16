«Реал», Аргентина, Марокко, «ПСЖ», «Бавария» и хоккейная сборная Финляндии – претенденты на приз команде года от AIPS

« », Аргентина и хоккейная сборная Финляндии – претенденты на приз команде года от AIPS.

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) представила номинантов на приз лучшей команде года.

В список претендентов вошли все полуфиналисты ЧМ-2022 по футболу – сборные , Хорватии, Франции и Марокко.

Клубный футбол представляют «Реал», « », « », « », женский футбол – сборные Бразилии и Англии.

Кроме того, в число кандидатов попали чемпион НБА «Голден Стэйт», сборная Финляндии по хоккею (выиграла Олимпиаду и домашний чемпионат мира), сборные Бразилии и Италии по волейболу, сборная Китая по лыжной акробатике, «Ред Булл» из «Формулы-1», сборная Испании по водному поло, сборная США по легкой атлетике, женская сборная США по спортивной гимнастике и китайская пара из фигурного катания – Вэньцзинь Суй и Цун Хань.

Голосование журналистов продлится до 29 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ