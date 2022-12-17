Президент Сербии: «Аргентина и Марокко не признавали независимость Косово. Я болел за них всем сердцем. Соседей не выбирают, выбирают друзей»
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, почему болел за соперников сборной Хорватии.
В полуфинале ЧМ-2022 хорваты уступили Аргентине (0:3), в матче за 3-е место Хорватия сыграет с Марокко.
«Я всем сердцем поддерживал и Аргентину, и Марокко. Вы не выбираете своих соседей, вы выбираете своих друзей.
Есть эмоциональные и семейные причины, по которым я болел за других и против своих соседей.
Ни Аргентина, ни Марокко не признали независимость Косово. И у них достаточно твердая позиция на этот счет», – сказал Вучич.
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