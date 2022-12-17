Капризов забил победный гол и отдал 2 передачи, став 2-й звездой матча с «Чикаго». У него 39 очков в 30 играх
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка в матче чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:1) и был признан второй звездой.
На 29-й минуте россиянин забросил победную шайбу, прервав 4-матчевую серию без голов.
При этом Капризов продлил результативную серию (1+4) до 3 игр.
Всего в 30 матчах сезона на его счету 39 (18+21) баллов.
Сегодня за 18:43 – лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (1:37 – в большинстве, 0:37 – в меньшинстве) – у Капризова 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 3».
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