Умер Синиша Михайлович

Теги Интер Рома Милан Лацио Катания Торино Фиорентина серия А Италия Сборная Сербии по футболу высшая лига Сербия Црвена Звезда происшествия Болонья Синиша Михайлович сборная Югославии Футбол

Умер Синиша Михайлович.

Бывший югославский и сербский защитник скончался в возрасте 53 лет.

В июле 2019 года Михайлович объявил, что у него лейкемия.

Михайлович известен по выступлениям за «Црвену Звезд», «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер».

Он тренировал сборную Сербии, «Милан» и многие другие итальянские клубы. Последним местом работы Синиши была «Болонья», откуда его уволили в сентябре 2022 года.

За сборную Югославии Михайлович провел 63 матча и забил 9 голов. С командой он играл на ЧМ-1998 (1/4 финала) и на Евро-2000 (1/8 финала).

Михайлович был известным исполнителем штрафных ударов.

«Если первого урока было мало, я преподам еще один». Михайлович о лейкемии

Михайлович заряжал «Болонью» даже из больницы. После победы над «Интером» игроки собрались под окнами палаты

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные