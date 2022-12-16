Умер Синиша Михайлович
Умер Синиша Михайлович.
Бывший югославский и сербский защитник скончался в возрасте 53 лет.
В июле 2019 года Михайлович объявил, что у него лейкемия.
Михайлович известен по выступлениям за «Црвену Звезд», «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер».
Он тренировал сборную Сербии, «Милан» и многие другие итальянские клубы. Последним местом работы Синиши была «Болонья», откуда его уволили в сентябре 2022 года.
За сборную Югославии Михайлович провел 63 матча и забил 9 голов. С командой он играл на ЧМ-1998 (1/4 финала) и на Евро-2000 (1/8 финала).
Михайлович был известным исполнителем штрафных ударов.
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