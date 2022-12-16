Глава Международной ассоциации спортивной прессы: «Мы забыли о Большунове, приношу извинения. Но это не связано с политикой»

Президент Международной ассоциации спортивной прессы Джанни Мерло прокомментировал непопадание лыжника Александра Большунова в претенденты на звание лучшего спортсмена 2022 года по версии AIPS.

Большунов – трехкратный олимпийский чемпион 2022 года, победитель общего зачета Кубка мира сезона-2021/22.

«Российские журналисты могут принять участие в голосовании на тех же основаниях, что и все остальные. Многие российские журналисты – члены AIPS, и в этом нет никаких проблем.

Я сожалею, что российских спортсменов нет в этом списке. Хотел бы отметить, что ряда других атлетов также там нет.

Когда список был отредактирован на основе мнения жюри, мы не получили напоминания от россиян.

Мы забыли о нем (Большунове), хотя он действительно завоевал три золотые медали на Олимпиаде, приношу свои извинения по этому поводу. Но это никаким образом не связано с политикой», – сказал Мерло.

Россияне не претендуют на звание лучших атлетов по версии AIPS