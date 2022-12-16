На клубном ЧМ будет 32 команды с 2025-го. Об этом объявил Инфантино
С 2025 года в клубном чемпионате мира будут участвовать 32 команды.
Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.
«Появится новая версия клубного чемпионата мира. С 2025 года в нем будут участвовать 32 команды. Этот турнир станет похож на чемпионат мира среди сборных», – сказал Инфантино.
Недавно появилась информация о нежелании топ-клубов Европы участвовать в обновленном клубном чемпионате мира.
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