«ПСЖ» готов продать Мбаппе за 300-350 млн евро. В клубе считают, что это его последний сезон в Париже

«ПСЖ» готов продать за 300-350 млн евро.

В октябре француз сообщил руководству клуба, что хочет уйти по ходу зимнего трансферного окна. Сейчас « » спокоен относительно будущего игрока, контракт которого рассчитан до 2025 года.

Как пишет The Telegraph, в «ПСЖ» понимают, что Мбаппе, вероятно, проводит последний сезон в клубе. Его готовы продать, если получат предложение, которое устроит клуб.

«Если люди понимают, какой ценностью сейчас обладает Килиан, то они поймут, как важен он для клуба. Его масштаб огромен. Цена? 300-350 млн евро.

« » предлагал ему больше денег, чем мы, и он мог выбирать. Это мощнейшее заявление. Он выбрал «ПСЖ», и дело было не в деньгах», – сказал высокопотавленный источник в «ПСЖ».

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 5 мячей и сделал 2 голевых паса в 6 играх.

Полную статистику игрока можно найти здесь.

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