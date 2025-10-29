ЦСКА повысит Челестини оклад на 40% (Иван Карпов)

Фабио Челестини скоро начнет зарабатывать больше.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что в ЦСКА настолько довольны главным тренером, что повысят ему оклад на 40%.

Отмечается, что 49-летний специалист регулярно встречается с руководством. В клубе ценят вовлеченность тренера в работу, готовность говорить начистоту при обсуждении развития команды, а также профессионализм.

Армейцы идут на 3-м месте после 13 туров Мир РПЛ , отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.