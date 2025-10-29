ЦСКА повысит Челестини оклад на 40% (Иван Карпов)
Фабио Челестини скоро начнет зарабатывать больше.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что в ЦСКА настолько довольны главным тренером, что повысят ему оклад на 40%.
Отмечается, что 49-летний специалист регулярно встречается с руководством. В клубе ценят вовлеченность тренера в работу, готовность говорить начистоту при обсуждении развития команды, а также профессионализм.
Армейцы идут на 3-м месте после 13 туров Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
