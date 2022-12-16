Мбаппе жалел, что продлил контракт с «ПСЖ». Килиан считает, что клуб не выполнил обещания

считает, что « » нарушил обещания, которые дал при подписании контракта.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к Мбаппе, клуб не выполнил обещания, которые давал форварду при заключении нового контракта прошлым летом. В частности, «ПСЖ» обещал Килиану подписать центрального нападающего, чтобы Мбаппе не приходилось играть на этой позиции.

Источники сообщают, что Мбаппе жалел о продлении контракта с «ПСЖ».

Сейчас ситуация успокоилась, однако возможная победа на со сборной может заставить Мбаппе вновь задуматься о будущем, так как в национальной команде он играет в паре с центральным нападающим Оливье Жиру, и Килиану это очень нравится.

Сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Мбаппе за 300-350 млн евро. В клубе считают, что форвард проводит последний сезон в Париже.

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 19 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он забил 5 мячей и сделал 2 голевых паса в 6 играх.

Полную статистику игрока можно найти здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ