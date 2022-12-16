Роналду улетел в Дубай из Мадрида. Он два дня тренировался на базе «Реала»

улетел из Мадрида, где провел несколько дней после вылета с ЧМ.

Как пишет журналист DAZN Серхио Квиранте, нападающий на частном самолете вылетел из в Дубай.

Два дня Роналду тренировался на базе «Реала».

На данный момент 37-летний форвард находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Ранее неоднократно сообщалось, что его следующим клубом может стать саудовский « ».

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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