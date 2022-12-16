Роналду улетел в Дубай из Мадрида. Он два дня тренировался на базе «Реала»
Криштиану Роналду улетел из Мадрида, где провел несколько дней после вылета Португалии с ЧМ.
Как пишет журналист DAZN Серхио Квиранте, нападающий на частном самолете вылетел из Мадрида в Дубай.
Два дня Роналду тренировался на базе «Реала».
На данный момент 37-летний форвард находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
Ранее неоднократно сообщалось, что его следующим клубом может стать саудовский «Аль-Наср».
Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии