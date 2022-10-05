Анна Щербакова будет соведущей Алины Загитовой в новом сезоне «Ледникового периода» (РБК)

Олимпийские чемпионки и будут ведущими нового сезона шоу на Первом канале.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями съемок.

Съемки «Ледникового периода» стартуют 6 октября.

Надвигается «Ледниковый период»: Загитова ведущая (да, опять!), Медведева и Милохин в деле, дебют у Синициной и Кацалапова