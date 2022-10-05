Анна Щербакова будет соведущей Алины Загитовой в новом сезоне «Ледникового периода» (РБК)

Теги телевидение сборная России Первый канал женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Ледниковый период Фигурное катание

Олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова будут ведущими нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. 

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями съемок.

Съемки «Ледникового периода» стартуют 6 октября.

Надвигается «Ледниковый период»: Загитова ведущая (да, опять!), Медведева и Милохин в деле, дебют у Синициной и Кацалапова

Опрос

Будете смотреть девятый сезон «Ледникового периода»?
1997 голосов
Да
47%
Алина Загитова
Нет
53%
Этери Тутберидзе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные