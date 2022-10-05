Анна Щербакова будет соведущей Алины Загитовой в новом сезоне «Ледникового периода» (РБК)
Олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова будут ведущими нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями съемок.
Съемки «Ледникового периода» стартуют 6 октября.
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