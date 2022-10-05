«Барса» передумала жаловаться в УЕФА на судейство в матче с «Интером». В клубе решили донести позицию иначе

поменяла решение о жалобе на судейство в матче с «Интером» (0:1).

Каталонцы передумали жаловаться в , сообщает Diario Sport.

Изначально «Барса» хотела подать жалобу на судейство игре и попросить не назначать на свои игры видеоарбитра Пола ван Букела, работавшего на матчах с «нерадзурри» и «Баварией».

Несмотря на возмущение как игроков, так и руководства «блауграны», после обсуждения в «Барселоне» решили, что жалоба – не лучший способ выразить свою позицию. Сине-гранатовые постараются донести свою позицию другими способами.

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