«Барса» передумала жаловаться в УЕФА на судейство в матче с «Интером». В клубе решили донести позицию иначе
«Барселона» поменяла решение о жалобе на судейство в матче с «Интером» (0:1).
Каталонцы передумали жаловаться в УЕФА, сообщает Diario Sport.
Изначально «Барса» хотела подать жалобу на судейство игре Лиги чемпионов и попросить не назначать на свои игры видеоарбитра Пола ван Букела, работавшего на матчах с «нерадзурри» и «Баварией».
Несмотря на возмущение как игроков, так и руководства «блауграны», после обсуждения в «Барселоне» решили, что жалоба – не лучший способ выразить свою позицию. Сине-гранатовые постараются донести свою позицию другими способами.
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