Ди Мария обошел Месси в списке лучших ассистентов ЛЧ, отдав 38-й голевой пас. Больше только у Роналду – 42

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Анхель Ди Мария обошел Лионеля Месси в списке лучших ассистентов Лиги чемпионов.

Полузащитник «Ювентуса» отдал 3 голевых паса в матче с «Маккаби» Хайфа в 3-м туре группового этапа ЛЧ (3:1). 

Теперь на счету Анхеля 38 результативных передач в рамках этого турнира. Он занимает 2-е место в рейтинге лучших ассистентов в истории ЛЧ, уступая Криштиану Роналду – на счету португальца 42 ассиста.

Лионель Месси с 37 результативными пасами опустился на 3-е место в списке. Четвертым идет Неймар – у него 32 ассиста.

С подробной статистикой Ди Марии можно ознакомиться здесь

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