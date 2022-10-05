Ягудин – Плющенко: «Работай, Женечка. Тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Тутберидзе»

ответил на критику со стороны .

Ранее Плющенко отреагировал на пост Ягудина, в котором тот выложил картинку со статистикой их личных встреч: «Кто-то ледовые арены строит, а кто-то до сих пор свои медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подписку газеты «Жизнь».

«Женечка, отвечу тебе. Надеюсь, не сильно отвлеку своим ответом? Я знаю, что ты всегда сидишь, работаешь, никогда не задеваешь первым, строишь катки, гостиницы, по 8 часов проводишь на катке.

Во-первых, я ничего не считал. Воспользовался статьей ребят из Sports.ru, которые уже давно все посчитали. Ссылочку я думаю они могут тебе оставить.

Во-вторых, ниже я прикреплю кусочек из толкового словаря лингвиста Сергея Ивановича Ожегова, который растолкует тебе смысл слова ОЧНЫЙ.

В-третьих, про чемпионаты России. Речь не шла о победах, коллеги из Sports.ru приводили статистику очных соревнований. Какие годы? 1996 и 1997. И о том кто был выше в том или ином соревновании.

Но ты не волнуйся, ты все равно впереди по статистике чемпионатов России! Олимпиада и чемпионаты мира, разумеется, менее важны.

В-четвертых, я не живу прошлым. Мне наплевать на все, что было 20 лет назад. Как и большинству в нашей стране, у которых сейчас совершенно другие заботы.

Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься, и на твое хихиканье над моим тренером – Татьяной Анатольевной Тарасовой!

Ну и напоследок – я восхищаюсь твоей карьерой, которая у тебя была. И всеми победами. Жаль, что из-за моей травмы и раннего завершения карьеры нам не удалось посоревноваться дольше.

Но сейчас ты тренер. А тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка!» – написал Ягудин.

Татьяна Тарасова: «Ягудин не умеет кататься? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место. Идиот!»

Ягудин vs Плющенко. История ненависти в фигурном катании