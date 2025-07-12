Александр Мостовой: «У «Спартака» много денег – по 7-8 новичков покупают из года в год. Не мое дело, какие позиции надо усилить»

Александр Мостовой высказался о трансферной кампании «Спартака».

«Трансферы у «Спартака» еще могут быть. Было много примеров, когда брали футболистов потом. Трансферное окно будет открыто еще где-то полтора месяца. Наверняка «Спартак» ведет с кем-то переговоры.

Говорят, Барко уйдет. Если уйдет, надо брать кого-то на его место. У «Спартака» много денег, покупают по 7-8 новичков и продают по 5-6 человек из года в год. Барко – ключевой игрок, но мы не знаем ситуацию. Семья дороже всего, поэтому он может уйти.

Какие позиции надо усилить «Спартаку »? Это не мое дело. Это дело селекционного отдела, спортивного и генерального директора, которые меняются каждые полгода. Это их работа, они получают деньги. Удивительно, что их меняют каждые полгода или год. Лучше адресовать этот вопрос им», – сказал экс-полузащитник «Спартака».

Напомним, «Спартак» в сезоне-2024/25 занял четвертое место в Мир РПЛ , набрав 57 очков. Летом красно-белые подписали Антона Заболотного в качестве свободного агента.