показал непристойный жест судьям после матча с .

СКА обыграл московских армейцев в Фонбет Чемпионате КХЛ (3:2 ОТ).

Стало известно, за что главный тренер клуба из Санкт-Петербурга получил денежный штраф от . Такое решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет лиги.

Как сообщает , после победной шайбы СКА в овертайме Ротенберг несколько раз ударил левой рукой по согнутой в локоть правой руке, продемонстрировав непристойный жест в адрес арбитров.

На послематчевой пресс-конференции тренер объяснил свой жест, как сжатый кулак и символ победы в матче.

Сумма наказания составила 300 тысяч рублей.