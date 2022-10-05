Жест Ротенберга – судьям: несколько раз ударил левой рукой по согнутой в локоть правой руке («Матч ТВ»)
Роман Ротенберг показал непристойный жест судьям после матча с ЦСКА.
СКА обыграл московских армейцев в Фонбет Чемпионате КХЛ (3:2 ОТ).
Стало известно, за что главный тренер клуба из Санкт-Петербурга получил денежный штраф от КХЛ. Такое решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет лиги.
Как сообщает «Матч ТВ», после победной шайбы СКА в овертайме Ротенберг несколько раз ударил левой рукой по согнутой в локоть правой руке, продемонстрировав непристойный жест в адрес арбитров.
На послематчевой пресс-конференции тренер объяснил свой жест, как сжатый кулак и символ победы в матче.
Сумма наказания составила 300 тысяч рублей.
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