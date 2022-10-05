Дюков о Fan ID: «Проще получить и забыть, чем обсуждать вопрос. Правительство считает, что закон нужный»

Президент РФС Александр Дюков высказался о ситуации с Fan ID.

– По Fan ID, скоро должен состоятся рабочий стол в Госдуме. У вас есть надежда, что закон будет смягчен?

– Правительство считает, что это нужный закон, и он должен быть реализован. Я не жду, что будут внесены какие‑то изменения в этот закон, мы уже это обсуждали. Правительство приняло это решение, мы понимаем, чем оно руководствовалось.

Я знаю ваше мнение и отношение и к этому закону, и к самой системе, но что касается вопросов обеспечения безопасности, то это ответственность Правительства и правоохранительных органов. И если что‑то происходит, то ответственность будут нести они, а не вы или РФС.

Понятно, что сейчас ситуация более‑менее благополучная, но за ней стоит очень большая работа. Правительство и правоохранительные органы считают, что закон нужен. Единственное, что они могут сделать, сделать эту систему удобнее.

Например, обсуждается, чтобы можно было бы проходить верификацию и получать идентификационную карту дистанционно, без посещения МФЦ. Для многих это создает проблемы, когда нужно куда‑то ехать и что‑то оформлять. Данное нововведение позволит упросить получение карты.

Сейчас 270 тысяч человек получили карты, прирост составляет 15 тысяч карт в неделю. В самом начале были технические проблемы, но это обусловлено сложностью системы. Сейчас она работает без сбоев. Были опасения по массовым отказам, но этого тоже нет. Насколько я знаю, есть лишь 23 отказа, и 2/3 случаев было связано с административными нарушениями.

Знаете, лично мне кажется, проще получить карту и забыть про это, чем переживать по этому поводу и обсуждать этот вопрос, – сказал Дюков.