Термины «припарковать автобус», «тики-така», «гегенпрессинг» включены в Оксфордский словарь английского языка

Цитаты Жозе Моуринью и вошли в словарь английского языка.

В преддверии чемпионата мира в Катаре Оксфордский словарь английского языка выпустил ежеквартальное обновление, добавив несколько футбольных терминов.

Теперь в словаре есть фраза Моуринью «припарковать автобус» и выражение Алекса Фергюсона squeaky bum time (буквально – «время скрипучей задницы» – прим. Sports.ru).

Фергюсон употребил эту фразу в 2003 году, пытаясь повлиять на «Арсенал» в концовке сезона. В Оксфордском словаре фраза squeaky bum time теперь объясняется так: «Очень напряженный период, особенно тот, что ведет к кульминации соревнования или мероприятия».

Моуринью употреблял фразу «припарковать автобус» в 2004 году, критикуя «Тоттенхэм» за оборонительный стиль игры. В словаре приведено такое определение этого термина: «Играть в очень оборонительной манере, как правило, когда большинство полевых игроков располагаются близко к своим воротам и мало проявляют атакующие намерения».

Кроме того, в словарь были внесены такие термины, как «рабона», «паненка», «тотальный футбол», «гегенпрессинг», «тики-така», «ложная девятка», «треквартиста», «зональная опека».

Оксфордский словарь английского языка – главный исторический словарь английского языка. Он включает 600 тысяч слов и три миллиона цитат.