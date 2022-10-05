Лига чемпионов. «Челси» примет «Милан», «ПСЖ» в гостях у «Бенфики», «Юве» сыграет с «Маккаби», «Реал» против «Шахтера»

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«Челси» примет «Милан» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» сыграет в гостях с «Бенфикой», «Манчестер Сити» встретится дома с «Копенгагеном», «Ювентус» – с «Маккаби», «Реалу» будет противостоять «Шахтер».

Лига чемпионов

3-й тур

Группа Е

Ред Булл Австрия – Динамо Загреб Хорватия
Дата проведения
5 октября, 19.45, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Челси Англия – Милан Италия
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа F

РБ Лейпциг Германия – Селтик Шотландия
Дата проведения
5 октября, 19.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Мадрид Испания – Шахтер Украина
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа G

Севилья Испания – Боруссия Д Германия
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Сити Англия – Копенгаген Дания
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа H

Бенфика Португалия – ПСЖ Франция
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус Италия – Маккаби Хайфа Израиль
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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