Лига чемпионов. «Челси» примет «Милан», «ПСЖ» в гостях у «Бенфики», «Юве» сыграет с «Маккаби», «Реал» против «Шахтера»

примет в 3-м туре группового этапа чемпионов.

«ПСЖ» сыграет в гостях с «Бенфикой», «Манчестер Сити» встретится дома с «Копенгагеном», – с «Маккаби», будет противостоять «Шахтер».

Лига чемпионов

3-й тур

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа H

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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