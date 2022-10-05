Лига чемпионов. «Челси» примет «Милан», «ПСЖ» в гостях у «Бенфики», «Юве» сыграет с «Маккаби», «Реал» против «Шахтера»

«Челси» примет «Милан» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«ПСЖ» сыграет в гостях с «Бенфикой», «Манчестер Сити» встретится дома с «Копенгагеном», «Ювентус» – с «Маккаби», «Реалу» будет противостоять «Шахтер».
3-й тур
Группа Е
- Дата проведения
- 5 октября, 19.45, «Ред Булл Арена»
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
Группа F
- Дата проведения
- 5 октября, 19.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
Группа G
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
Группа H
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Эштадиу да Луш»
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Альянц Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.