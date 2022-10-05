Сайт Chess.com заявил, что Ханс Ниманн жульничал, вероятно, в более чем 100 шахматных партиях, в том числе с призовым фондом

Шахматный сайт Chess.com опубликовал итоги расследования в отношении американского гроссмейстера Ханса Ниманна, которого подозревают в читерстве.

Сообщается, что Ниманн жульничал, вероятно, в более чем 100 онлайн-партиях еще на момент 2020 года, в том числе в играх с призовым фондом. Анализ проводился на основе сравнения ходов Ниманна с ходами шахматных программ.

Сам американец ранее заявлял, что действительно читерил в онлайн-партиях, но никогда не делал этого в турнирах с призовыми деньгами.

Chess.com также отмечает слишком быстрый прогресс Ниманна в рейтинге Эло, включая рост с 2500 до 2600 пунктов за три месяца, что описывается как «статистически экстраординарное» явление.

В расследовании не приводятся выводы относительно игр, проведенных вживую за шахматной доской, однако, как отмечает Chess.com, шесть из наиболее сильных выступлений Ниманна на соревнованиях «заслуживают дальнейшего расследования».

В сентябре действующий чемпион мира Магнус Карлсен сдался после двух ходов в партии с Ниманном на онлайн-турнире серии Champions Chess Tour. Незадолго до этого они встречались на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе – норвежец проиграл, а затем снялся с соревнований. Сам Карлсен позже объяснил свои действия недоверием к сопернику.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) анонсировала собственное расследование и предложила создать специальную комиссию по борьбе с жульничеством.

Ханс Ниманн: «Я жульничал в случайных партиях на Chess.com, когда мне было 16. Мне очень стыдно. Никогда не стал бы делать это в реальной игре»

Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?

«Если они хотят, чтобы я играл голым – я сделаю это». Новые детали с жульничеством в шахматах