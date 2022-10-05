«Барса» пожалуется в УЕФА на судейство в матче с «Интером» и попросит не назначать на свои игры ВАР, работавшего на матчах с «нерадзурри» и «Баварией»

пожалуется в УЕФА из-за судейства в матче с «Интером» (0:1).

На 90-й минуте игры мяч при подаче с фланга попал в руку защитника «Интера» Дензела Думфриса, находившегося в своей штрафной.

После просмотра видеоповтора судьи во главе со Славко Винчичем приняли решение не назначать 11-метровый в пользу каталонцев.

Сине-гранатовые подадут официальную жалобу в УЕФА на судейство, сообщает As.

Кроме того, «блауграна» попросит сделать так, чтобы их матчи больше никогда не судил Пол ван Букел – видеоарбитр, работавший и на матче с , и на недавней игре с «Баварией» (0:2), где он, по мнению «Барселоны», не дал пенальти на .

«Барса» также попросит рассмотреть момент с отменой гола Педри за игру рукой со стороны , а также подкат Хакана Чалханоглу в ноги Серджи Бускетсу, за который арбитр показал желтую карточку.

«Барса» проиграла «Интеру» – и снова зависла над ЛЕ. Хави в бешенстве из-за судейства