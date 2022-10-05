Международная федерация бокса, которую возглавляет Умар Кремлев, допустила Россию к соревнованиям. Боксеры будут выступать под своим флагом

Боксеров России и Беларуси допустили к международным соревнованиям.

Совет директоров Международной федерации бокса (IBA) проголосовал за отмену предыдущего решения и допустил боксеров России и Беларуси к соревнованиям под своей эгидой с немедленным вступлением в силу.

«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия.

Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой.

IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Кроме того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства.

Согласно решению, к соревнованиям вернутся судьи и технические официальные лица из России и Беларуси, а все боксеры будут выступать под флагами своих стран», – говорится в сообщении .

В конце сентября россиянин Умар Кремлев был утвержден в должности президента Международной ассоциации бокса (IBA).

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